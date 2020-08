Erster Rundgang nach Corona-Pause

Auerbach.Nach einer längeren Pause lädt der Kur- und Verkehrsverein die Bürger für Montag, 24. August, wieder zu einem Themenrundgang unter dem Motto „Auerbach gestern, heute und morgen“ ein.

Ziel ist dieses Mal der südliche Stadtteil. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Schillerschule in der Weserstraße. Von dort aus geht es über die Saar- und Karl-Marx-Straße zum Grenzweg, Wilhelmstraße und zurück in die Schillerstraße.

Ralph Stühling wird die Teilnehmer durch das Quartier führen. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.08.2020