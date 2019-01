Erstes Treffen der Selbsthilfegruppe

Bensheim/Heppenheim.Am 12. Februar trifft sich die neugegründete Selbsthilfegruppe „Hören, verstehen, dazugehören“ zu ihrem ersten Gruppenabend um 18.30 Uhr im Restaurant „Athen“, Wormser Tor 2, Heppenheim.

Der Abend soll in erster Linie dazu dienen, mit den interessierten Besuchern und Teilnehmern den inhaltlichen Ablauf und die Themenschwerpunkte für die weiteren Gruppenabende zu den Krankheitsbildern von Schwerhörigen, Ertaubte, Träger von Cochlear-Implantaten sowie Tinnitus- und Hörsturz- Patienten abzustimmen und festzulegen.

Die Gruppenabende sollen dann jeweils vierteljährlich am zweiten Dienstag in den Monaten Mai, August und November stattfinden. Die Teilnahme an den Gruppenabenden ist beitragsfrei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019