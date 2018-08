Anzeige

Anschließend gehen die Erstklässler um 10 Uhr zu ihren Schulen. In der Kirchbergschule findet die Einschulungsfeier in der Turnhalle statt, in der Hemsbergschule bei schönem Wetter im Schulhof, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle am Meerbach-Sportplatz. Während die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde erleben, werden die Eltern und Angehörigen mit Kaffee und Kuchen und sonstigen Getränken versorgt.

Schlossbergschule Auerbach

Für die neuen Erstklässler der Schlossbergschule in Auerbach beginnt der Unterricht am Dienstag (7.) um 9.45 Uhr mit der Einschulungsfeier im Schulhof. In dieser Woche wird Klassenlehrerunterricht von Mittwoch bis Freitag jeweils von der ersten bis zur vierten Stunde (7.50 bis 11.20 Uhr) gesetzt. Am Montag darauf beginnt der Unterricht nach Stundenplan. Der Einschulungsgottesdienst findet ebenso am Dienstag (7.) um 8.30 Uhr in der Auerbacher Bergkirche statt.

Für die Jahrgänge 2 bis 4 startet direkt nach den Ferien am Montag (6.) der Unterricht zur ersten Stunde. Es findet Klassenlehrerunterricht von Montag bis Mittwoch jeweils von der 1. bis zur 4. Stunde statt. Über den Stundenplan am Donnerstag und Freitag informieren die Klassenlehrerinnen. Am Montag, 13. August, beginnt der reguläre Unterricht nach Stundenplan.

Der Schuljahresanfangsgottesdienst für die Jahrgänge zwei bis vier findet am Freitag, 10. August, um 8.15 Uhr in der Auerbacher Bergkirche statt. red

