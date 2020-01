Erstklassige Leistungen

Auerbach.Zum Jahresende zeigten die Sportler der Hapkido-Abteilung der TSV Rot-Weiß Auerbach 1881 noch einmal ihr Können. Gleich zweimal stellten sie sich im Dezember der Prüfungskommission und legten ihre jeweiligen Prüfungen ab.

So traten Michelle, Mareike und Ewa an, um in ihrem jeweiligen Kub (Schülergrad) geprüft zu werden. Michelle legte sogar eine Doppelprüfung (9. und 8. Kub) nacheinander ab, Mareike wurde im 5. und Ewa im 1. Kub geprüft. Nach dem erfolgreichen Bestehen trafen sich alle Sportler zur traditionellen Weihnachtsfeier, wo Ewa noch eine besondere Ehrung für ihr Engagement in der Jugendarbeit in diesem Jahr aus den Händen des Abteilungsvorstandes entgegennehmen durfte.

Das Highlight dieses Jahres erfolgte dann mit einer Prüfung zum 2. Dan mit Peter und Sebastian. Der Ablauf dieser Prüfung ist außerordentlich aufwendiger und zeitintensiver. Insgesamt zweieinhalb Stunden wurden die beiden auf Herz und Nieren geprüft und zeigten den Prüfern unter dem Vorsitz des sportlichen Leiters Michael Schütz alle geforderten Techniken.

Von Dan-Bong (Kurzstock) und Shinai (Bambusschwert) über Verteidigungstechniken gegen Schläge und Tritte, Messerabwehr und Freikampf, Fallrollen sowie Spezial-Fußtritte gegen Makiwara und Pratzen war alles dabei.

Die Prüfer zeigten sich beeindruckt und gratulierten zu den gelungenen Abschlüssen. Peter und Sebastian durften sich dann ihren schwarzen Gürtel mit einem weiteren (Dan) Streifen umbinden. Das Training für Kinder und Jugendliche ist montags von 17 bis 19 Uhr und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr. Die Erwachsenen (ab 16 Jahre) sind Dienstag und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr an der Reihe – jeweils in der kleinen Sporthalle im Sportzentrum der TSV Auerbach (Saarstraße 56) neben der Vereinsgaststätte. Interessenten sind willkommen und dürfen an einem kostenlosen Probetraining teilnehmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.01.2020