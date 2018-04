Anzeige

Bensheim.„Ihr seid das Licht der Welt“ – unter diesem Motto haben sich seit November letzten Jahres 34 Mädchen und Jungen der Pfarrei Sankt Georg in Bensheim auf das Fest der Erstkommunion vorbereitet. In wöchentlichen Gruppenstunden, bei den Gottesdiensten und vielen anderen Begegnungen durften die Kinder erfahren, dass Jesus sie auf ihrem Weg begleitet. In fünf Kommuniongruppen, begleitet von sieben Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern, setzten sich die Kinder intensiv mit ihrem Glauben auseinander. „In der Zeit der Vorbereitung haben sie gespürt: Jesus ist das Licht der Welt und er sagt auch uns zu: Ihr seid das Licht der Welt. Wir alle können dazu beitragen, dass unsere Welt heller und friedvoller wird. Dazu braucht es Mut und Kraft, die uns Jesus immer wieder in der Mahlgemeinschaft schenkt“, schreibt die Pfarrei.

Dies durften die Kinder in besonderer Weise am Tag ihrer Erstkommunion am Sonntag erleben, als Jesus ihnen im Zeichen des Brotes ganz nahe war. df/Bild: Funck