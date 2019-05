Erstkommunion in der Gemeinde Sankt Laurentius

Bensheim.In der Pfarrei Sankt Laurentius in Bensheim feierten 20 Kinder ihren großen Tag der Erstkommunion. Gemeinsam auf dem Weg mit Jesus – unter diesem Motto stand die Erstkommunionvorbereitung und der Festgottesdienst. In drei Kommuniongruppen hatten sich die Mädchen und Jungen seit einem halben Jahr bei gemeinsamen Gruppenstunden und Weggottesdiensten vorbereitet.

In der Zeit der Vorbereitung durften sie spüren und erfahren: Jesus nimmt mich so an, wie ich bin. Er ist mein Freund, der mich durch mein Leben begleiten und für mich da sein will. Er geht alle Wege mit mir. Die Nähe und Freundschaft von Jesus erlebten die 20 Bensheimer Kommunionkinder in dem Zeichen des Brotes in ganz besonderer Weise am Sonntag am Tag ihrer Erstkommunion. red/Bild: Funck

