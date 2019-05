Erstkommunion in der Kirche Sankt Bartholomäus Fehlheim

Fehlheim.21 Mädchen und Jungen feierten am Sonntag in der Kirche Sankt Bartholomäus das Fest ihrer feierlichen Erstkommunion. Kinder aus Fehlheim, Rodau, Schwanheim, Alsbach, Zwingenberg und Hähnlein empfingen zum ersten Mal mit der Gemeinde das Sakrament der Eucharistie als Wegzehrung für ihren Lebensweg.

Mit brennenden Kerzen, die einige selbst gestaltet hatten, zogen sie in Begleitung des Katholischen Kirchenmusikvereins in die Kirche ein. In der Zeit der Vorbereitung haben sie Jesus einen Platz in ihrem Herzen eingeräumt und können jetzt selbst Ja sagen zur Freundschaft mit Jesus. Ein wichtiger Teil des letzten halben Jahres waren die wöchentlichen Gruppenstunden, die von Johanna Widoniak-Schütz, Rosanna D’Agostino, Marion Kohlberger, Simone Keilmann, Stephanie Thoms, Regina Lütten und Jeanette Masuth mit viel Engagement geleitet wurden. Pfarrer Äneas Opitek freut sich mit der Gemeinde, wenn einige Kinder künftig als Messdiener die Gottesdienste mitgestalten. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.05.2019