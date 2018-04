Anzeige

Bensheim.„Jesus sagt: Ihr seid das Licht der Welt“ – unter diesem Motto standen die Erstkommunion-Vorbereitung und der Festgottesdienst in der Gemeinde Sankt Laurentius in Bensheim am Wochenende. „Ihr seid das Licht der Welt“ – diese Zusage richtet Jesus auch an die Menschen in heutiger Zeit. In drei Kommuniongruppen, begleitet von vier Katechetinnen, haben sich die 24 Mädchen und Jungen auf diesen großen Tag seit einem halben Jahr vorbereitet. In der Zeit der Vorbereitung durften sie spüren und erfahren: „Jesus nimmt mich so an, wie ich bin. Er ist mein Freund, der mich durch mein Leben begleiten und für mich da sein will. Er traut mir zu, selbst Licht der Welt zu sein und die Welt heller und freundlicher zu gestalten.“

Die Nähe und Freundschaft von Jesus erlebten die 24 Kommunionkinder in ganz besonderer Weise am Tag ihrer Erstkommunion am Sonntag. red/Bild: Funck