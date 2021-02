Ersttäter muss Geldbuße zahlen

Bensheim.Ein Überwachungsvideo aus der Bahnhofsunterführung in Bensheim gab nur wenig Aufschluss über den Tathergang einer Messerstecherei, die sich am 12. Dezember 2018, kurz vor 18 Uhr, im vorderen Parkhausbereich zugetragen hat. Die Aufnahmen wurden am Amtsgericht als Beweismittel im Prozess gegen einen 32 Jahre alten Mann aus Einhausen eingeführt.

Das Strafverfahren gegen den bislang nicht

...