Erzwungener Umzug ein Glücksfall

Bensheim.Ein Jahr ist es jetzt her, seit der Bensheimer Weltladen Sankt Georg von seinem alten und wenig bekannten Domizil neben der Kirche umgezogen ist. Die alten Räumlichkeiten mussten wegen Renovierungsarbeiten freigemacht werden, die Stadt sprang ein und bot dem Weltladenteam an, gemeinsam mit der Bensheimer Tourist-Information die gerade frei gewordenen Räumlichkeiten in der „Brezel“ (Hauptstraße 53) zu nutzen.

„Es freut mich, dass wir dem Weltladen für die vereinbarte Zeit ein neues Zuhause anbieten können und dass die Hausgemeinschaft mit unserer Tourist-Info so gut funktioniert“, sagt Bürgermeister Rolf Richter. Der erzwungene Umzug erwies sich als Glücksfall. Mit einem deutlich vergrößerten Team – derzeit sind es 25 Mitarbeiter – war es kein Problem, die Öffnungszeiten von neun auf aktuell 38 Stunden pro Woche zu verlängern.

Die erstklassige Lage und ein attraktives Warenangebot tragen das ihre dazu bei, dass auch der Umsatz eine erfreuliche Entwicklung nimmt, was direkt den Produzenten in den Ländern des globalen Südens zu Gute kommt, die für ihre Waren faire und von den Schwankungen des Weltmarktes unabhängige Preise erhalten. „Natürlich hat die Corona-Krise auch bei uns ihre Spuren hinterlassen, aber allmählich steigt die Kauflaune der Kunden wieder. Dies ist wichtig für die Produzenten unserer Produkte, weil diese teilweise erheblich von der Krise betroffen und in ihrer Existenz bedroht sind“, so Teammitarbeiter Rudi Hille.

Von Anfang an war die Hausgemeinschaft mit der Tourist-Information auf zwei Jahre begrenzt. Diese Zeit ist jetzt zur Hälfte abgelaufen und das Team des Weltladens beginnt bereits über einen neuen Standort nachzudenken. „Wir sind zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, ein geeignetes Ladengeschäft zu finden, sei es alleine, sei es mit einem anderen Einzelhandelsunternehmen. Eine solche Zusammenarbeit würden wir sehr begrüßen, weil wir darin erhebliche Synergie-Möglichkeiten sehen“, stellt Ursula Götz vom Bensheimer Weltladen fest. „Wer geeignete Räumlichkeiten kennt, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen, am einfachsten per Mail über info@weltladen-bensheim.de“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.08.2020