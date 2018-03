„Es gibt keine perfekten Eltern“

Anzeige

Im Ratgeber-Ranking des Börsenblatts zu psychologischen Themen ist es die Top 1 und gleichzeitig Jahresbestseller 2017 beim Buchreport. Ihr neues Buch „Jeder ist beziehungsfähig“, das Ende 2017 auf den Markt kam, ist auf der Spiegel-Liste bereits auf Rang neun geklettert.

Im Telefongespräch hat Stefanie Stahl dem Bergsträßer Anzeiger einige Fragen beantwortet – ohne ihrem Vortrag voraus zu greifen.

Es gibt Hunderte von Ratgebern für alle Lebensfragen und -krisen. Was macht den unglaublichen Erfolg ihres Buches aus?

Den entscheidenden Unterschied sieht die gebürtige Hamburgerin in der von ihr entwickelten Problemlösestruktur. Viele Bücher beschäftigten sich mit einem einzigen Thema. „Das Kind in dir muss Heimat finden“ aber zeige auf, wie jeder seine individuellen Probleme lösen kann. Es sei darüber hinaus in allgemein verständlicher Sprache geschrieben, übersichtlich gegliedert und beinhalte praktische Übungen, die helfen, alte Muster abzulegen und schrittweise zu neuen Verhaltensweisen zu finden.

Stefanie Stahl setzt sich intensiv mit dem inneren Kind als „Summe unserer kindlichen Prägung“ durch Eltern und Beziehungspersonen auseinander. Warum prägt unsere Kindheit unser Verhalten bis ins Erwachsenenalter und wie funktioniert unser inneres Betriebssystem?

„Die allermeisten Erfahrungen, die guten wie die schlechten, haben sich tief in unser Unterbewusstsein eingeprägt. Ängste, Sorgen, Kränkungen und Nöte sind Auslöser für Überreaktionen und bereiten Schwierigkeiten. Das innere Kind ist wesentlicher Teil unseres Unterbewusstseins und viele psychische Probleme haben ihre Wurzel in der Kindheit“, erklärt Stahl. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass das Unterbewusstsein eine sehr machtvolle psychische Instanz ist, die zu 80 bis 90 Prozent unser Erleben und Handeln steuert.

Sie verwenden bildhafte Begriffe wie „Schattenkind“ und „Sonnenkind“. Was meinen Sie damit?

„Es handelt sich um Metaphern für unsere Psyche, um Namen für unsere Prägungen, die sie greifbarer machen. Im Schattenkind sind alle negativen Prägungen vereint, das Sonnenkind hingegen steht für positive Erfahrungen, für unsere Stärken und konstruktive Verhaltensweisen“, erklärt die Diplom-Psychologin. Das innere Kind und seine Glaubenssätze nennt sie „die Gefühlszentrale unseres Selbstwertes“. Allerdings warnt Stefanie Stahl auch davor, Eltern-Kind-Beziehungen ausschließlich im schlechten Licht zu sehen. „Es gibt keine perfekten Eltern.“

Was verstehen Sie unter dem „Erwachsenen-Ich“?

„Im Modus des Erwachsenen-Ichs können wir Verantwortung übernehmen, planen, vorausschauend handeln, Zusammenhänge versehen und erkennen. Es handelt bewusst und absichtlich.“ Als Erwachsener könne man deshalb auch seinem inneren Kind das geben, was es früher vermisst hat und worauf es verzichten musste. Maßnahmen, die Gedanken und Gefühle so regulieren, dass sich das „Schattenkind“ zum „Sonnenkind“ entwickelt und mit Ersterem Frieden schließen kann, nennt die Autorin Schutz-, beziehungsweise Schatzstrategien.

In Ihrem Buch machen Sie an Beispielen deutlich, warum eine Verletzung aus der Vergangenheit großen Einfluss auf Verhalten und Gefühle als Erwachsene haben. Werden Sie auch in ihrem Vortrag in Bensheim solche Beispiele bringen?

„Ja, ich werde ein Modell vorstellen, wie jeder Schritt für Schritt den für sich geeigneten Weg hin zu einem Sonnenkind und einem glücklichen Lebensgefühl gehen kann.“

Karten im Vorverkauf für die beiden Vorträge „Das Kind in dir muss Heimat finden – Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme“ sind erhältlich in der Musibox im Kaufhaus Ganz, in Zwingenberg bei der Buchhandlung Lichtblick, in Auerbach bei der Bücherkiste und in Heppenheim bei der Bücherstube May.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.Lebenskunst-Bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.03.2018