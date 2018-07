Anzeige

Bensheim.Regen ist in diesem Sommer Mangelware. Wie gut, dass es in der Bensheimer Innenstadt einige intakte Brunnen gibt, aus denen es noch fröhlich plätschert. Unser Bild zeigt den Brunnen der Fraa vun Bensem hinter der Stadtmühle. Das Denkmal mit der Tonfigur der Sagengestalt wurde von dem Auerbacher Künstler Tilmann Zobel gestaltet. Am Brunnenstock befindet sich vier wasserspeiende Landsknechtsmasken, die wie die zentrale Figur von der Mannheim-Friedrichsfelder Steinzeugfabrik in Keramik ausgeführt wurden. Die Parkanlage wurde am 30. Mai 1935 eingeweiht. red/Bild: Neu