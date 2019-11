Es weihnachten im Wichtelwald

Bensheim.Zur Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim alle Kinder ab fünf Jahren ein. Am Donnerstag (5.) um 15.30 Uhr liest Lesepate Ulrich Späth zur Einstimmung auf die besinnliche Weihnachtszeit die stimmungsvolle Geschichte „Weihnachten im Wichtelwald“ – erzählt wird von den kleinen Wundern in dieser ganz besonderen Zeit des Jahres. Zum Inhalt: „In ihrem Häuschen in den Tannenwipfeln wird die Wichtelfamilie aus den Weihnachtsvorbereitungen gerissen: Ausgerechnet ihre Tanne wurde von Menschen als Weihnachtsbaum ausgewählt! Jetzt soll sie gefällt und zum Weihnachtsbaum der Familie werden. Was sollen die Wichtel nur tun?“

Nach dem Vorlesen findet ein gemeinsames Nikolausbasteln statt. Treffpunkt ist das Lesepodest in der Kinderbibliothek. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.11.2019