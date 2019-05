Essensreste im Altpapiercontainer

Gronau.Die Jugendfeuerwehr Gronau sammelt nun schon seit mehr als 40 Jahren Altpapier, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, aber auch, um die Jugendarbeit in Gronau durch den Erlös aus dem Altpapier zu fördern. Seit fünf Jahren hat man zusätzlich zu den Altpapiersammlungen, die alle drei Monate durchgeführt werden, einen Container am Ortseingang bereitgestellt, in den die Bürger ihre Papier- und Pappeabfälle auch außerhalb der Sammeltermine entsorgen können.

„Leider müssen wir in letzter Zeit immer mehr feststellen, dass der Container zur illegalen Müllentsorgung missbraucht wird. Ein von uns aufgestelltes Schild, zur Aufklärung und der Bitte den Container als reinen Papiercontainer zu nutzen, wird immer mehr missachtet“, kritisiert die Jugendfeuerwehr.

In den vergangenen Tagen wurde beim Aufräumen wieder eine größere Menge Hausmüll (Essensreste, Joghurtbecher, Strumpfhosen, Verpackungsfolie) aus dem Container geholt. Die ehrenamtlichen Helfer appellieren an die Vernunft der Verursacher und hoffen, dass der Container künftig nur noch wie vorgesehen genutzt wird. red

