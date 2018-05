Esten sind besonders fit am PC

Anzeige

Überhaupt sei es ein sehr harmonisches Treffen gewesen, was auch am einfühlsamen Auftreten seiner Schützlinge gelegen habe. „Bei den estnischen Schülern fällt auf, dass sie sehr strukturiert arbeiten und hervorragend mit den Computern umgehen können“, stellt Goethe-Schüler Henri Klein anerkennend fest. In den Gruppen wurden auch Evaluations-Tools genutzt, um die Effizienz und Anschaulichkeit der erstellten Lerneinheiten zu überprüfen. Besonderen Wert legten die estnischen Lehrer darauf, dass die Programme kostenlos im Netz zur Verfügung stehen und die Schüler diese problemlos anwenden können. „So ein selbstorganisiertes Lernen macht mir viel Spaß“, sagte Moritz Bischof. Vor allem von seiner Zusammenarbeit mit den italienischen und griechischen Gruppenmitgliedern war der E-Phasen-Schüler begeistert.

Neben den arbeitsintensiven Phasen in der Schule standen Besichtigungen von Schlössern und einem Schifffahrtmuseum auf dem Programm. Auch die Städte Riga und Talinn wurden besichtigt. Zurück in Bensheim werden die neuen Lernerfahrungen aufgearbeitet und an andere Schüler des Goethe-Gymnasiums weitergegeben.

Die Lehrer haben während des Besuchs bereits das Programm für das nächste Treffen in Karditsa/Griechenland festgelegt. In der ersten Woche der Herbstferien soll es dort um computergestützte Integration von Literatur in den Unterricht gehen.

Das internationale Erasmus+-Projekt wird vom Bensheimer Goethe-Gymnasium koordiniert und läuft bis Juli nächsten Jahres, unter anderem mit Treffen in Bensheim und Istanbul. red

