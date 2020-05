Auerbach.Die Eucharistiefeiern in der Auerbacher Kirchengemeinde Heilig Kreuz finden dienstags immer bereits um 8.30 Uhr statt. Der Pfarreienverbund hatte in einer Pressemitteilung, die am Montag in dieser Zeitung veröffentlicht wurde, 9.30 Uhr als Beginn angegeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.05.2020