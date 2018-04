Anzeige

Bensheim.Wer morgens aus dem Meerbachtal nach Bensheim fährt, braucht in diesen Tagen jede Menge Geduld. „Das war heute ein Mega-Chaos“, beschwerte sich am Dienstag ein Anrufer in der Redaktion. Bis zum Dorfgemeinschaftshaus Zell hätten sich die Autos zurückgestaut – von der Kreuzung Heidelberger Straße/Friedhofstraße wohlgemerkt. Weitere Leidensgenossen bestätigten diese Angaben.

Verantwortlich für genervte Verkehrsteilnehmer aus Gronau, Zell und dem Leimenberg ist eine Baustelle im Bereich des ehemaligen Euler-Geländes. Wegen Tiefbauarbeiten wurde Mitte März – wie berichtet – die Hemsbergstraße zwischen Friedhofstraße und Wilhelm-Euler-Straße gesperrt. Der einzige Weg raus aus dem Meerbachtal, egal, ob man in die Innenstadt, nach Heppenheim oder zur Autobahn will, führt über die Friedhofstraße/Heidelberger Straße. Schon nach wenigen Tagen machte sich der Engpass bemerkbar. Im Rathaus reagierte man schließlich und schickte morgens die Stadtpolizei an die Kreuzung, um den Verkehr zu regeln.

Nach den Osterferien, in denen es erwartungsgemäß ruhiger zuging, sollte die Baustelle eigentlich der Vergangenheit angehören. Dem war aber nicht so, was zur Folge hatte, dass sich seit Montag wieder die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange reihen. Auf Nachfrage im Rathaus hieß es am Mittwoch, dass die ausführende Firma bestätigte habe, dass die Arbeiten bis Samstag (14.) abgeschlossen sind. Ab dem Wochenende sollte sich demnach die Situation entspannen.