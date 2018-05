Anzeige

Bensheim.Heute (22.) um 20 Uhr wird die diesjährige Vortragsreihe des Forums Michaelsgemeinde mit einem Vortrag zum Thema: „Europa braucht das Christentum“ eröffnet. Der Bensheimer Pfarrer Christoph Bergner wird sich mit den Grundlagen der Europäischen Union befassen.

Die EU versteht sich als säkulares Projekt. Das bleibt nicht ohne Folgen in einer Zeit, in der Religion global gesehen an Bedeutung gewinnt. Der Vortrag macht deutlich: Das Christentum ist integraler Bestandteil der Geschichte und Zukunft Europas. Tragende Grundpfeiler des gemeinsamen europäischen Hauses wie Freiheit, Verantwortung, Subsidiarität und Pluralismus sind eng verbunden mit der wechselvollen Geschichte des christlichen Glaubens und im Besonderen mit den Folgen der Reformation.

Auf die vom Christentum geprägten Errungenschaften in Kultur und Wirtschaft, in Persönlichkeitsrechten und bürgerschaftlichem Engagement lässt sich aufbauen, um Europa aus seiner gegenwärtigen Krise zu führen. red