Europa im Blick – von links bis rechts

Bensheim.Einige dürfen am 26. Mai schon wählen: Doch nicht nur für die volljährigen Schülerinnen war die Podiumsdiskussion zum Thema Europa interessant. Gut drei Wochen vor den Parlamentswahlen in den Mitgliedsstaaten haben sich in der Liebfrauenschule Bergsträßer Politiker der sechs Parteien, die im Hessischen Landtag vertreten sind, den Fragen der Oberstufenschülerinnen gestellt.

Unter dem

...