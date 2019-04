Bensheim.Quer durch Europa führt ein Rundgang der CDU, in der Stadtmitte von Bensheim werden die Christdemokraten kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern genießen. Mehrere Plätze, die nach Partnerstädten benannt sind, liegen auf dem Weg. Informationen zur Europawahl ergänzen das Programm, wie Petra Jackstein und Tobias Heinz ankündigen.

An der roten Telefonzelle, ein Exemplar aus Großbritannien, die auf dem Amersham-Platz gegenüber dem Bahnhof steht, beginnt am Samstag, 4. Mai, um 11 Uhr, die Reise. In rund zwei Stunden machen die Teilnehmer Station unter anderem in Feinkostgeschäften, die Speisen aus Frankreich, Polen und Spanien anbieten – um diese zu kosten.

Vorgestellt werden auch die europäischen Partnerstädte von Bensheim und die Freundeskreise, die interkommunale Kontakte pflegen. Der Mohács-Platz am Rinnentor und der dann frisch eingeweihte Hostinné-Platz am Wambolter Hof liegen auf dem Weg des Rundgangs.

Die Veranstaltung unter dem Motto „Europa in Bensheim genießen“ endet in einem italienischen Eiscafé.

Zur Teilnahme laden die Organisatoren Christine Deppert, Wilhelm Karnbrock und Carmelo Torre sowohl Parteimitglieder als auch interessierte Bürger ein. Eine Anmeldung ist erforderlich, es wird ein Kostenbeitrag erhoben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019