Europa-Ministerin an der GSS

Bensheim.Im Rahmen des diesjährigen EU-Projekttages am Montag, 25. März, besucht die Hessische Europaministerin, Lucia Puttrich (CDU), die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. Unter dem Motto „Wir sind Europa“ besteht für die Schüler der Oberstufe und der Abschlussklassen des Realschulzweiges sowie für interessierte Bürger an diesem Tag die Möglichkeit, mit Lucia Puttrich über europapolitische Themen in Form ins Gespräch zu kommen.

Zwei Monate vor der Europawahl bestimmen Themen wie der Brexit, die Urheberrechtsdebatte um Artikel 13 sowie das Erstarken rechtspopulistischer und nationalistischer Strömungen in vielen Ländern Europas die Tagespresse. Der Ausgang der Wahl wird nicht nur von Experten als richtungsweisend für die Zukunft der Europäischen Union und für ganz Europa angesehen. Die Veranstaltung findet von 9.45 bis 11.30 Uhr im Forum der Geschwister-Scholl-Schule statt. Interessierte Bürger sind eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.03.2019