Europa-Treff am Lammertsbrunnen

Bensheim.Am Samstag, 11. Mai, veranstaltet die Pulse-of-Europa-Bewegung an der Bergstraße einen „Europa-Treff“ um 11 Uhr in der am Lammertsbrunnen.

Junge Menschen sollen jeweils kurz erklären, was ihnen Europa bedeutet. „Jede und jeder ist gefordert, den europäischen Gedanken sichtbar und hörbar zu machen. Europa darf sich nicht spalten lassen. Europa braucht das Engagement auch der Bensheimer Bürger, die mit ihrer Stimme bei der Europawahl am 26. Mai für eine europafreundliche Partei ein klares Zeichen setzen“, heißt es in der Ankündigung.

Pulse of Europe ist nach eigenem Bekunden eine überparteiliche, unabhängige Bürgerbewegung, die für die Europäische Union einsteht, ohne Defizite und Verbesserungspotentiale zu ignorieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.05.2019