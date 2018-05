Anzeige

Bensheim.Europa ist in der Krise. Im nächsten Jahr verlässt mit Großbritannien eine der großen Volkswirtschaften die Europäische Union. In Polen, Ungarn, Österreich und Tschechien regieren europakritische Parteien, in Italien wird zurzeit von solchen Parteien eine Regierung gebildet.

Die EU hat ein Akzeptanzproblem. In sicherheits- und wirtschaftspolitischen Fragen führt die amerikanische Administration die Europäer vor. Was braucht Europa für seine Zukunft? Dieser Frage geht das diesjährige Forum Michaelsgemeinde in drei Vorträgen nach. Wer über die Zukunft Europas nachdenkt, wird auch über die Versäumnisse der Vergangenheit sprechen müssen. Das Forum legt einen besonderen Akzent auf die religöse Fragestellung.

Ohne die christlichen Kirchen sei die „heutige Gestalt unseres Gemeinwesens nicht denkbar“, sagte der ehemalige Bundespräsident Gauck anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums. Gilt das nicht auch für die Europäische Union? Die EU aber versteht sich als säkulares Projekt.