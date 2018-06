Anzeige

Bensheim.Einen ganz besonderen Kassierer hatte am Freitagmorgen der Edeka-Markt Jakobi. Der Europaabgeordnete Michael Gahler saß für einen guten Zweck an der Kasse. 679,71 Euro kassierte Gahler in einer halben Stunde. Dieser Betrag wurde von Familie Jakobi auf 1500 Euro aufgerundet und dem Hospizverein gespendet. Ulrike Schlimme, kaufmännische Geschäftsführung von Edeka-Jakobi, war wiederholt in Brüssel, um dort beim Europäischen Parlament auf die Probleme des Einzelhandels, die sich durch die EU-Regularien ergeben, und auf das Geschäftsmodell von Edeka, bei dem der Kaufmann vor Ort als Eigentümer verantwortlich ist, aufmerksam zu machen. Unser Bild zeigt von links Michael Gahler an der Kasse, Julian Böcker, der für Edeka vor Ort in Brüssel ist, Ulrike Schlimme, Doris Kellermann vom Hospizverein, Marco Jakobi und Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz. df/