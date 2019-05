Europawahl Thema bei der SPD

Bensheim.Am Montag, 3. Juni, um 19 Uhr trifft sich der Vorstand der SPD Bensheim zu seiner monatlichen Vorstandssitzung, diesmal im Weingut Mohr. In einem themenoffenen Mitgliedergespräch können alle Genossen ihre Kritikpunkte, Ideen und Ansichten zu kommunalen, regionalen und internationalen Themen einbringen und mit dem Vorstand diskutieren.

Anschließend will man diesmal mit den Anwesenden in einen regen Meinungsaustausch darüber treten, wie sie die Zukunft Europas nach der Wahl sehen. Ist eine Zusammenarbeit der Regierungen über Grenzen hinweg gewährleistet oder werden Rechtspopulisten nationale Interessen durchsetzen und so die Einheit Europas gefährden? Welche Rolle werden die britischen Abgeordneten spielen? Welche Auswirkungen haben die Vorkommnisse in Österreich auf die Arbeit im Europäischen Parlament? Es wird eine lebhafte Diskussion erwartet.

Neben einem Bericht über die Sicherheitskonferenz „Kompass“ wird auch über Ergebnisse der Ausschüsse und der jüngsten Stadtverordnetenversammlung informiert. Eine Diskussion über sonstige aktuelle Themen wird den Verlauf dieser Sitzung abrunden. Interessierte Gäste sind wie immer eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.05.2019