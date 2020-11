Eva Middleton führt die Liste an

Bensheim.35 stimmberechtigte Mitglieder hatten sich im Kolpinghaus eingefunden, um über die 31 Kandidaten für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und über die Kandidaten für die Ortsbeiräte Bensheim-Mitte, Auerbach und Bensheim-West abzustimmen.

Alle 35 Stimmen konnten nur die Bewerber für den Ortsbeirat Auerbach sowie drei Kandidaten für den Ortsbeirat Mitte auf sich vereinen. Alle anderen erhielten zwischen 30 und 34 Stimmen, lediglich Kurt Manich auf Platz 28 der Stadtverordnetenliste kam auf „nur“ 29 Stimmen. Die jeweiligen Positionierungen blieben unverändert.

Als Spitzenkandidatin geht die aktuelle Fraktionsvorsitzende Eva Middleton auf Platz 1 der Stadtverordnetenliste ins Rennen. Geht man von der aktuellen Situation aus, gelten die ersten neun Plätze (acht Sitze im Parlament, ein Sitz im Magistrat) der Liste als sicher. Durch die Möglichkeit des Panaschierens und Kumulierens bei der Wahl entscheidet aber letztlich der Wähler über die Rangfolge.

Mandatsträger auf ersten Plätzen

So werden die ersten sechs Plätze der Stadtverordnetenliste mit Eva Middleton, Werner Bauer, Heiko Moritz, Thorsten Schrader, Karoline Mehling-Großenbach und Michael Sydow von aktuellen Mandatsträgern besetzt. Rainer Ahlheim und Horst Knop, der die Fraktion für die zurückgetretene Christiane Lux komplettiert, kandidieren nicht für eine weitere Amtszeit.

Auf Platz 7 bewirbt sich jetzt der Auerbacher Ralph Stühling für ein Mandat, und der frühere Fraktionsvorsitzende Carsten Buschmann, der 2018 aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden war, ist zurück und kandidiert auf Platz 8.

Platz neun belegt mit Adriana Filippone ein junges und neues Gesicht in der SPD. In Bensheim geboren, mit italienischen Wurzeln, begann die 25-Jährige mit 18 Jahren bei den Jusos ihr politisches Engagement. Nicht mehr auf der Liste vertreten ist Norbert Bauer, der die SPD aktuell als ehrenamtlicher Stadtrat im Magistrat vertritt.

Die sozialdemokratische Kandidatenliste ist nicht alternierend, da der Frauenanteil bei lediglich 33 Prozent liegt, wie der zweite kommissarische Vorsitzende Thorsten Schrader erläuterte. Gekennzeichnet ist sie durch einen gesunden Mix erfahrener und neuer Gesichter, die von den 1940er bis zu den 1990er Jahrgängen jedes Alter abdecken. Jüngster Kandidat ist Florian Dahnke (Jahrgang 1996) aus Bensheim-Mitte, ältester Kandidat Walther Fitz (Jahrgang 1940) auf Platz 31, der für den Ortsbeirat West auf Platz 1 kandidiert.

Am stärksten vertreten sind die 60- und 50-Jährigen mit jeweils acht beziehungsweise sieben Bewerbern. Der 70er Jahrgang ist mit sechs Kandidaten präsent und aus dem 40er Jahrgang bewerben sich noch vier Personen um ein Mandat, von denen Georg-Gustav Kühn aus Schönberg auf Platz 13 den vordersten Platz einnimmt.

Die drei Kandidaten der 80er-Jahrgänge sind alle in der unteren Hälfte der Liste platziert, währen zwei der drei 90er-Jahrgänge mit Adriana Filippone auf Platz 9 und Sebastian Cramer aus Zell auf Platz 12 in der vorderen Hälfte rangieren. Florian Dahnke als dritter im Bunde der Jüngsten kandidiert auf Platz 17.

SPD-Spitzenkandidatin für den Ortsbeirat Mitte ist Ingrid Krämer-Wick, und für Auerbach führt Ralph Stühling die Bewerberliste an.

Zehn Schwerpunktthemen

Einstimmig beschlossen wurde von der Mitgliederversammlung auch ein kommunalpolitischer Leitantrag zur Kommunalwahl, in dem zehn Schwerpunkte politischen Handelns zusammengefasst sind, die noch ausgearbeitet werden und in das Wahlprogramm einfließen. Hier zeigt sich aber auch, dass die coronabedingten Einschränkungen ihre Nachteile für die politische Arbeit haben. Durch vereinzelte Beiträge war erkennbar, dass einige Mitglieder darüber gerne intensiver diskutieren würden.

So fragte Susanne Strehler beispielsweise, ob die Rangliste der zehn Punkte auch eine Gewichtung darstellte, was aber verneint wurde. Auch Dieter Emrich störte sich an einer Formulierung in der Präambel, war aber der Meinung, dass der Leitantrag „nicht stört, aber auch nicht nutzt“.

Als die zehn Schwerpunktthemen wurden definiert: Bezahlbarer Wohnraum, Stadtentwicklung zwischen Bedürfnissen der Menschen und Flächenverbrauch, Lebendige Innenstadt, Gewachsene Stadtteile, Umwelt und Klimaschutz, Mobilität und Zukunft, Miteinander der Generationen, Kultur, Sport und Freizeit, Bürgernahe Verwaltung im digitalen Zeitalter und Finanzen und Steuern.

Genutzt wurde die Mitgliederversammlung auch zur Vorstellung der drei Kandidaten, die als Direktkandidaten für die Bundestagswahl die Nachfolge von Christine Lambrecht antreten wollen. Die Entscheidung, ob Josefine Koebe (32), Sven Wingerter (40) oder Zafar Khan (38) gegen Michael Meister von der CDU antreten wird, treffen die Delegierten der 22 SPD-Ortsvereine an diesem Samstag (28.) im Rahmen der Wahlkreiskonferenz in der Mehrzweckhalle Einhausen.

