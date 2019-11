Eventchor stimmt auf Weihnachten ein

Bensheim.Zur jährlichen Einstimmung auf die Adventszeit gehören die Konzerte des Eventchores Bensheim. Die neue Leiterin Jutta Walther hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das die über zwanzig Sängerinnen und Sänger derzeit mit Begeisterung proben.

Der musikalische Bogen spannt sich vom Tessiner Wiegenlied in italienischer Sprache über das „Tollite hostias“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille de Saint-Saens bis zum weltberühmten amerikanischen „Little Drummer Boy“. Junge Musiker werden einige der mehrstimmigen Sätze auf Blasinstrumenten begleiten und auch rein Instrumentales zu Gehör bringen. Das Publikum ist eingeladen, bei besonders bekannten Liedern mit einzustimmen. Der Weg vom Weihnachtsmarkt zum Konzertsaal ist in diesem Jahr besonders kurz: Die Konzerte finden statt am Samstag, 30. November, in der Hospitalkirche in der unteren Fußgängerzone und am Sonntag, 1. Dezember, in der Franziskanerkirche. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

