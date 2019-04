Excel in Einzelschulung

Bensheim.Wer Excel kennenlernen will oder bisher nur geringe Kenntnisse hat, kann im Einzelunterricht der Kreisvolkshochschule individuelle Schwerpunkte setzen. Das Themenspektrum reicht von Grundlagen der Tabellenbearbeitung über Arbeit mit einfachen Formeln und Funktionen bis zum Speichern, Drucken und Verwalten der Tabellen.

Ein EDV-Dozent stellt sich auf Fragen und Wünsche ein. Mitzubringen ist der eigene Laptop mit dem Betriebssystem Windows und Excel (ab Version 2010). Es wird empfohlen, bei der Anmeldung Themenwünsche mitzuteilen. Der Unterricht dauert anderthalb Stunden. Der Kurs läuft am Montag (8.) ab 18 Uhr in Bensheim, am Wambolterhof 2, im Seminarraum der Kreisvolkshochschule. Für die Teilnahme sind Windows-Grundkenntnisse erforderlich.

Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter Telefon 06251/1729618 oder www.kvhs-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.04.2019