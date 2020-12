Existenzängste durch die Pandemie

Bensheim.Das Jahr 2020 hat allen viel abverlangt, schreibt der DGB Bensheim. Die Corona-Pandemie halte die Welt weiter in Atem.

Weihnachten steht bevor, in diesem Jahr werde alles, so viel lasse sich jetzt schon sagen, anders sein. Bedingt durch den notwendigen Lockdown werde es auch in der Wirtschaft beträchtliche Umsatzeinbußen geben, die so manches Unternehmen an den Rand seiner Existenzfähigkeit bringen werde. Die Aufgabe des DGB werde es sein, dafür zu sorgen, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten für die Beschäftigten so weit wie möglich zu begrenzen, heißt es in der Pressenotiz. Auch der DGB Bensheim sei sich der Herausforderung bewusst und werde sein Augenmerk auf deren Bewältigung richten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020