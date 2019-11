Experte: Schnelle Energiewende möglich

Daniel Bannasch geht von einem nahen Crash der klassischen deutschen Automobilindustrie aus. Die Entwicklung der E-Mobilität sei nicht mehr aufzuhalten – auch wenn es derzeit noch langsam vorangeht. Das führe zu einem reduzierten Produktionsaufwand und kostengünstigeren Prozessen. Außerdem würde der Bedarf an Fahrzeugen weiter sinken. Bannasch geht davon aus, dass viele der rund 800 000 Arbeitsplätze in der Branche mittelfristig wegbrechen werden. Die Herausforderung bestehe darin, dieses Potenzial in den Energiesektor zu überführen. „Auch dort werden dringend Fachkräfte gesucht.“

Tobias Bucher von der Bürgersolarberatung Bergstraße, die unter dem Dach des gemeinnützigen Vereins Metropol-Solar organisiert ist, bestätigt die Vorbehalte vieler Bürger, wenn es darum geht, in PV-Anlagen zu investieren. „Viele Menschen interessieren sich für die Installation einer Anlage und wollen damit auch einen Beitrag zur Energiewende leisten. Sie wissen aber oft nicht, wo sie anfangen sollen und was sie alles beachten müssen.“

Er habe bei seinem Haus in Lorsch selbst sehr gute Erfahrungen mit PV gemacht. Nach etwa zwölf Jahren habe sich die Investition nun durch reduzierte Energiekosten amortisiert. Die Beratung mit Sitz in Birkenau, die bisher in mehreren Kommunen des Kreises Bergstraße aktiv ist, hat ihr Angebot auch auf Bensheim ausgedehnt.

Fraktionschef Franz Apfel bezeichnete die Nutzung von Solarenergie auf Dachflächen als alternative Variante mit hohem Potenzial, bei der nicht mit einem Widerstand aus der Bevölkerung zu rechnen sei. Als Masterplan-Kommune 100 Prozent Klimaschutz sei die Stadt Bensheim in diesem Bereich schon sehr aktiv, so Apfel weiter.

Zurzeit werden im Stadtgebiet rund 3600 Megawattstunden mit Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen produziert, was einem Anteil von circa 1,7 Prozent am gesamten städtischen Stromverbrauch entspreche.

Aus den Untersuchungen in Bebauungsplänen gehe zudem hervor, dass auf den örtlichen Dachflächen ein Potenzial von rund 50 000 Megawatt besteht. „Das würde den Anteil von Solarstrom auf 40 bis 60 Prozent ansteigen lassen.“ Die BfB fordere daher den massiven Ausbau von Solaranlagen auf Gebäuden. „Zumal Windkraft in Bensheim kein Thema ist“, so Apfel. tr