Explosive Show, musikalische Urgewalt

Bensheim.Die Verzögerung war der Natur geschuldet. Denn eine Rammstein-Show in auch nur einigermaßen heller Atmosphäre würde der Show wahrscheinlich ähnlich schaden wie Sonnenlicht einem Vampir. Flammenwerfer und Explosionen kommen in Dunkelheit einfach besser. Neue Deutsche Härte nennt man das, was in den folgenden Stunden passieren sollte.

Eine knappe halbe Stunde nach angekündigtem

...