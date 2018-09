Exponate können besichtigt werden

Bensheim.Die Bensheimer Tafel veranstaltet am Samstag, 22. September, von 11 bis 16 Uhr, in ihrem Haus an der Rheinstraße – wie berichtet – einem Flohmarkt samt Versteigerung. Das eingenommene Geld soll mit dazu beitragen, den laufenden Betrieb der Lebensmittelausgabe zu finanzieren. Immerhin muss der Verein jährlich rund 40 000 Euro dafür aufwenden.

Für den Secondhand-Basar haben die Organisatoren nach Auskunft der Vorsitzenden Mariette Rettig aufgrund von Spenden und der Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter genug zusammen, um einen echten Handel mit ein paar Schnäppchen zu garantieren. „Jetzt müssen nur noch die Leute kommen und die Sachen auch kaufen“, meinte Rettig.

Frank Lehmann als Auktionator

Der Höhepunkt der Benefizaktion am 22. September ist allerdings eine Versteigerung. Als Auktionator konnte Frank Lehmann gewonnen werden. Der Wirtschaftsjournalist wird ein paar ganz besondere Exponate meistbietend unters Volk bringen. Was genau unter den Hammer kommt, kann man am Freitag (14.) von 17 bis 19 Uhr und am Samstag (15.) von 11 bis 13 Uhr begutachten. Dann werden die Stücke im Tafel-Neubau auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände ausgestellt.

„Jeder, der will, kann kommen und sich alles anschauen“, betonte Mariette Rettig. Im Fundus hat die Tafel ein Bild des Bensheimer Künstlers Siegfried Speckhardt, ein Werk der Künstlerin und Handballspielerin Anja Hoekstra, geborene Ernsberger, die für die Flames in der Bundesliga am Ball ist. Dazu kommen eine farbenfrohe Arbeit des Nachwuchskünstlers Benno Hegenbarth und drei Werke von Erwin Degen.

Versteigert werden außerdem drei hochwertige Teddybären aus einer Privatsammlung, ein Mikroskop, eine Orgel, ein Tafelservice von Limoge und der weiße Rabe Schlaumatz aus der Porzellan-Manufaktur Meissen. Unterm Strich eine reichhaltige Auswahl, für das es hoffentlich passende Gebote gibt. Schließlich gilt es, die engagierte Arbeit der Ehrenamtlichen zu unterstützen und damit auch zu honorieren. dr

