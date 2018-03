Anzeige

Mit ihrer energiegeladenen Hommage an ihre Zeit an der Volksbühne und Regie-Größen wie Frank Castorf, Christoph Schlingensief oder René Pollesch brachte Sophie Rois viel Kurzweil und Dynamik auf die Bühne. Statt fader Dankesformeln inszenierte sie eine spontane Huldigung an das Theater an sich.

Neben dem Eysoldt-Ring wurde am Samstag auch der Kurt-Hübner-Regiepreis verliehen. Diesmal ging die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung an Nora Abdel-Maksoud. Sie erhält den Preis für das von ihr inszenierte Stück „The Making-of“ am Berliner Gorki-Theater. tr

