Eysoldt-Preis wird erst 2021 verliehen

Bensheim.Der Magistrat hat beschlossen, die für März geplante Eysoldtring-Verleihung an Sandra Hüller sowie die Verleihung des Kurt-Hübner-Regiepreises an Florian Fischer im kommenden Jahr nachzuholen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten sowohl die Verleihung als auch die im Anschluss geplante Gala im Luxor-Filmpalast abgesagt werden. Diese Entscheidung ist in Abstimmung mit dem Präsidium der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste gefallen.

Wer für die Gala bereits Karten erworben hatte, kann diese bei der Tourist-Info zurückgeben. Das Geld wird den Käufern zurücküberweisen. Ursprünglich hatte es nach dem Aus für die beliebte Veranstaltung im März Überlegungen gegeben, Verleihung und Gala im Herbst stattfinden zu lassen. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.06.2020