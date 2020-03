Eysoldt-Preisverleihung abgesagt

Bensheim. Die Verleihung des Eysoldt-Rings im Bensheimer Parktheater und die anschließende Gala im Luxor-Filmpalast am Samstagabend fallen aus. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. „Die Dynamik der Entwicklung in den vergangenen Tagen macht eine Absage zum jetzigen Zeitpunkt unausweichlich“, hieß es in der Begründung aus dem Rathaus mit Blick auf die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Der mit 10 000 Euro dotierte Theaterpreis soll nun im Herbst an die Schauspielerin Sandra Hüller verliehen werden.

Die bereits laufende Woche junger Schauspieler soll nicht abgebrochen werden. Das Risiko werde aktuell geringer eingeschätzt. „Aber auch diese Entscheidung wird ständig von den Verantwortlichen im Rathaus neu abgewogen“, hieß es. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020