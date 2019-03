Eysoldt-Ring an André Jung verliehen

Bensheim. Der Schauspieler André Jung ist am Samstagabend in Bensheim mit dem 33. Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet worden. Die Ehrung gilt als einer der wichtigsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum.

Der 65-jährige Luxemburger hat die Jury mit seiner Rolle als Erzähler in Werner Düggelins Inszenierung von „Lenz“ nach Georg Büchner am Schauspielhaus Zürich überzeugt.

„Ich danke dieser klugen Jury“, sagte Jung augenzwinkernd im Bensheimer Parktheater. Der Schauspieler erhielt bereits 2009 den Nestroy Theaterpreis und wurde zwei Mal (1981 und 2002) von „Theater heute“ zum Schauspieler des Jahres gewählt.

„Ich bin nicht stolz, aber fassungslos und glücklich“, so Jung in seiner knappen Dankesrede. Er ist der erste Luxemburger, der den mit 10 000 Euro dotierten Preis erhält.

Für die Jury mit Barbara Frey, Rita Thiele und Wolfram Koch, der am Samstag ebenfalls in Bensheim war, ist Jung „einer der feinsinnigsten, radikalsten und erstaunlichsten Bühnenkünstler unserer Zeit“.

Das Gremium hob auch Jungs Gesamtleistung hervor: „Er ist ein Zauberer des Wortes und der Gesten, ein Meister der Unmittelbarkeit. Er kennt keinerlei Eitelkeit, ist immer Spieler und Jongleur, aber auch Wanderer am Abgrund.“

In einer sehr warmen und freundschaftlichen Laudatio hat der Schweizer Theaterregisseur, Opernregisseur und Intendant Jossi Wieler Jung als Künstler mit einer enormen Lust an der Gratwanderung und an der Darstellung fragiler Figuren bezeichnet. „Er kann das Scheitern erhaben und würdevoll spielen“, so Wieler, der seinen langjährigen Freund („Ein melancholischer Clown“) mit Buster Keaton verglich.

Jung mache die Brüchigkeit der Charaktere sichtbar, könne Ängste und Unsicherheit überzeugend spielen. Und es gäbe keinen, der so schön stolpern könne - was André Jung auf der Bühne auch sogleich subtil demonstriert hat. Seine künstlerische Leidenschaft sei sowohl solo wie auch als Ensemblespieler stilbildend. tr

