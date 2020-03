Eysoldt-Ring wird im Herbst verliehen

Bensheim.Seit 1986 erhalten Schauspieler für herausragende Leistungen den Gertrud-Eysoldt-Ring. Traditionell wird der mit 10 000 Euro dotierte Theaterpreis im März verliehen – nur nicht in diesem Jahr. Wegen des Corona-Virus wird der Magistrat in einer Sondersitzung sowohl die Vergabe im Parktheater als auch die anschließende Gala am Samstagabend im Luxor-Filmpalast am heutigen Dienstag offiziell

...