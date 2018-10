Ezio am Samstag im Musiktheater Rex

Ezio tritt am Samstag im Musiktheater Rex auf. © Richard Ecclestone

Bensheim.Ezio ist am Samstag (6.) um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim zu hören. Ticket gibt es im Vorverkauf unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, sowie im Musiktheater Rex und an der Abendkasse.

So unterschiedlich die optische Erscheinung des etwa 1,70 großen Ezio Lunedei neben dem Schwergewicht und knapp zwei Meter großen Halbkenianer Mark „Booga“ Fowell auf der Bühne ist, so kongenial ergänzen sie sich künstlerisch. Die beiden Musiker bilden eine perfekte Einheit, spielen sich gegenseitig zu, versinken in den Songs und erreichen damit ihre Zuhörer.

Berührende Stimme

Ezios berührend-intensive Stimme, mit diesem speziellen Schuss melancholischer Ironie, wird durch Boogas virtuose Gitarrenkünste zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis. Auf der „Daylight Moon Tour“-2018 wird es rockigere und dann wieder ruhige und gefühlvolle Kompositionen geben, denn das Livekonzept von Ezio hat nichts mit introvertierten Singer/Songwriter-Shows zu tun.

Vielmehr erzeugen die beiden Musiker auf ihren akustischen Gitarren energievolle Konzerte, konzentrieren sich auf das Wesentliche und sind innovativ. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018