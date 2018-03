Facettenreiche Gitarrenklänge

Anzeige

Ein Wiegenlied als Zugabe

Seine folkloristischen Repertoirevorlieben würdigte Mangold im letzten Teil zunächst mit der klanglich und atmosphärisch kaum edler zuzubereitenden „Sonatina Meridional“ (1939) des als Gitarrenkomponist ebenso produktiven wie bedeutenden Mexikaners Manuel Maria Ponce (1882-1948). Am Ende stand dann der südamerikanische „Paganini der Gitarre“ Agustin Barrios (1885-1944) mit einem fein geschliffenen Schmankerlreigen von „Aire de Zamba“ über „Cancion de la Hilandera“ und „Danza Paraguaya“ bis hin zum an das große Vorbild Chopin gemahnenden Walzer opus 8/4. Langer Beifall in der Bensheimer Michaelskirche, Barrios‘ „Wiegenlied“ als berückend poetische Zugabe.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.02.2018