Die Fachoberschule nimmt Schüler auf, die den mittleren Bildungsabschluss oder die Zulassung in die Einführungsphase (E1) der gymnasialen Oberstufe erreicht haben. „Oftmals ist es für Schüler eine Chance“, erläutert Schulleiterin Ulrike Rüger, „in einem anderen Lernumfeld mit neuen Lehrern und Mitschülern einen schulischen Neubeginn zu starten.“ Deshalb entscheidet sich eine steigende Zahl an Gymnasiasten und Realschülern für die Fachoberschule. G 8-Schüler erhalten zudem nach erfolgreichem Abschluss der elften Klasse den mittleren Bildungsabschluss.

Schwerpunkte wählen

Motivierend ist für die Schüler, dass sie sich für einen beruflichen Schwerpunkt entscheiden: Gesundheit, Wirtschaft und Verwaltung oder Wirtschaftsinformatik. Dies ist eine Spezialisierung, die praktische Berufsorientierung bietet. „Es fällt mir leichter, mit einer klaren beruflichen Perspektive zu lernen“, erklärt Helene „Wirtschaftliche Prozesse interessieren mich schon immer. Ich lerne in meinem Schwerpunktfach Wirtschaft und Verwaltung vieles, was ich später im Beruf gut gebrauchen kann.“ „Ein weiteres Plus der Fachoberschule ist die Praxisphase in Klasse 11“, erläutert der Abteilungsleiter der Fachoberschule, Dr. Dirk Schlagentweith. An drei Tagen lernen und arbeiten die Schüler in einem Unternehmen der Region. So können die Schüler ihre Kenntnisse aus dem Unterricht im beruflichen Umfeld anwenden. Vieles wird so anschaulich.

„Die positiven Erfahrungen mit den Praktikanten der FOS“, so Dr. Dirk Schlagentweith, „öffnen für unsere Schülerinnen und Schüler Türen bei der Bewerbung.“ So fällt es den Schülern leicht, einen Praktikumsplatz in einem interessanten Unternehmen zu finden. Darüber hinaus empfehlen sich die Schüler der Fachoberschule durch gute Arbeit bereits für eine spätere Ausbildung.

Auch Helene hat bereits ihren Ausbildungsplatz als Steuerfachangestellte sicher. Mit Engagement und Fleiß hat sie ihren Praktikumsbetrieb überzeugt. „Jetzt strenge ich mich besonders an“, strahlt die Zwölfklässlerin, „damit ich im Sommer meine Ausbildung anfangen kann.“ Anmeldungen für die Fachoberschule werden bis zum 31. März entgegengenommen.

Beratungstermin vereinbaren

Der Abteilungsleiter der Fachoberschule Dr. Dirk Schlagentweith berät auch im persönlichen Gespräch. Termine können über das Sekretariat der Karl-Kübel-Schule am Berliner Ring in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/10650 vereinbart werden. red

Info: Detaillierte Informationen gibt es auf der Homepage der Schule: www.karlkuebelschule.de.

