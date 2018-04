Anzeige

Bensheim.Die Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim bietet innerhalb der Fachoberschule (FOS) die Fachrichtungen Technik und Wirtschaft an. „Wer sich für einen der Schwerpunkte Bautechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Maschinenbau oder Ernährung und Hauswirtschaft interessiert, ist an der Heinrich Metzendorf Schule in Bensheim genau richtig“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Warum die FOS an der HMS besuchen?

Vorrangig hierfür ist die Schwerpunktwahl. Hierbei kann zwischen Bautechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Maschinenbau und Ernährung und Hauswirtschaft gewählt werden. Auch die Verzahnung der Lerninhalte mit Projekten und Exkursionen vor Ort gibt einen wichtigen Ausschlag, die FOS an der HMS zu besuchen.

Was unterscheidet die Fachoberschule von der gymnasialen Oberstufe?

Die FOS dauert in der Form A nur zwei Jahre und ist deutlich praxisorientierter. Die Schüler gehen im ersten Jahr drei Tage pro Woche in ein Praktikum und zwei Tage an die HMS. Das zweite Jahr findet vollschulisch statt. Form A spricht Schüler mit mittlerem Abschluss an. Form B (einjährig) nimmt Schüler mit abgeschlossener Berufsausbildung auf.