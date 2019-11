Fachrichtung Gestaltung neu im Unterricht

Bensheim.Am Donnerstag, 28. November, findet an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim ein Informationsabend zur Fachoberschule (FOS) und Berufsfachschule (BFS) in der Zeit von 18 bis 20 Uhr in den Räumen E01 und E02 im Erdgeschoss statt.

Martina Jost, die Leiterin der Fachoberschule, und Helmut Cech, Leiter der Berufsfachschule, sowie die Koordinatoren Mark Hill (FOS) und Benjamin Thoß (BFS) laden zukünftige Schüler und deren Eltern oder Erziehungsberechtigte zur Informationsveranstaltung ein. Die Besucher können sich umfassend über das Angebot der Fachoberschule und der Berufsfachschule informieren. Es besteht Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen sowie zum „Live-Talk“ mit Schülern, die aktuell die HMS besuchen.

Die Fachoberschule bietet die Schwerpunkte Bautechnik, Ernährung und Hauswirtschaft, Elektrotechnik, Informationstechnik, Maschinenbau und – neu ab dem 1. August 2020 – die Fachrichtung Gestaltung an.

Im Unterricht werden die praktischen und theoretischen Grundlagen gefestigt, vertieft und erweitert. Gerade der Praxisbezug in Verbindung mit der guten Werkstätten- und Laborausstattung der Schule macht die Metzendorf-Schule attraktiv für die Lernenden. Im Schwerpunkt Bautechnik werden die Schüler gut vorbereitet für ein Studium der Architektur und durchlaufen viele praktische Übungen – wie beispielsweise das Aufmaß von Gebäuden.

Praxisbezug im Vordergrund

Auch in anderen Schwerpunkten steht der Praxisbezug im Vordergrund. Umgebaute Mausefallen (Maschinenbau), Quadrokopter (Elektrotechnik), Handyapps, ein motorisiertes Kart, eine Kühlbox im Fahrradanhänger oder eine Ampelkreuzungssteuerung sind nur eine kleine Auswahl von Projekten der FOS an der Heinrich-Metzendorf-Schule.

Die neue Fachrichtung Gestaltung bietet eine Grundlage für ein Studium in den Bereichen Gestaltung/Design wie Produkt-, Kommunikations-, Foto-, Textil- und Modedesign an einer Fachhochschule oder für den Einstieg in eine Ausbildung in einem kreativen Beruf.

Natürlich werden in den allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch wichtige Kompetenzen für das Studium oder eine anspruchsvolle Ausbildung erweitert. Die Vermittlung der Unterrichtsinhalte findet in einer angenehmen und unterstützenden Lernatmosphäre statt.

Die Berufsfachschule bietet mit dem mittleren Bildungsabschluss im Vergleich zum Hauptschulabschluss deutlich bessere Chancen auf dem Ausbildungsmarkt, Sie ermöglicht gleichzeitig den weiteren schulischen Werdegang hin zur Fachoberschule oder zum Beruflichen Gymnasium. An der HMS gibt es die Berufsfachschule in den Schwerpunkten Metalltechnik, Elektrotechnik, Holztechnik sowie Ernährung/Gastronomie/Hauswirtschaft.

Die Anmeldeformulare stehen als Download auf der Homepage der Heinrich-Metzendorf-Schule zur Verfügung. Bewerbungen können jederzeit bis zum 31. März 2020 eingehen. Es stehen noch Plätze in beiden Schulformen und allen Fachrichtungen zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019