Fährtensuche, Unterordnung, Schutzdienst

Den besten Schutzdienst des Tages zeigte Michael Schleißmann mit Malinoisrüden Tano ad Mulatos Annos, der am Ende des Tages den fünften Platz erreichte.

Prüfungsleiter Alexander Schmidt aus Einhausen und die Zuschauer sahen interessanten Hundesport. Die Organisatoren der Bensheimer Hundefreunde um Vereinsvorstand Hans Bernhard hatten wieder ganze Arbeit geleistet. Karl Heinz Gremm, Susanne Liebrecht, Josef Brendle und Johann Schleißmann sorgten für einen reibungslosen Ablauf und beste Verpflegung für Teams und Zuschauer.

Volle Punktzahl für Kurt Peter

Am selben Tag traten außerhalb der Kreismeisterschaftswertung noch drei Fährtenhunde-Teams an. Begeisterung löste bei den Bensheimern die Leistung von Vereinsvize Kurt Peter und seiner Riesenschnauzerhündin May vom Kingsgarten aus.

Mit 100 Punkten erreichte das Team die volle Punktzahl und die Wertnote „vorzüglich“. Vor 14 Tagen wurde Kurt Peter Vizekreismeister in der Fährtensuche und konnte jetzt noch mal einen draufsetzen. red

