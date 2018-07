Fahndung bislang ohne Ergebnisse

Anzeige

Bensheim.Nachdem ein Hausbesitzer am Dienstagmorgen (17.) gegen 7.10 Uhr in seinem Anwesen in der Weststadt von Unbekannten überfallen wurde (wir haben berichtet), suchen die Ermittler weiterhin nach Zeugen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Die drei flüchtigen Tatverdächtigen werden als jung beschrieben. Sie sollen einen ausländischen Akzent gesprochen haben und alle etwa 1,80 Meter groß und sportlich sein. Die Männer waren bei der Tat mit Skihauben maskiert und trugen vermutlich lange schwarze oder blaue Kleidung. Das Trio soll Rucksäcke mit sich geführt haben.

Die Kriminellen haben das Opfer nach derzeitigem Ermittlungsstand bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert.