Fahnen am Aktionstag gehisst

Bensheim.Der 25. November ist als Aktions- und Gedenktag gegen Gewalt an Frauen im Kalender festgeschrieben. Auf Initiative des städtischen Frauenbüros und des Frauenhauses wurde von Vertreterinnen beider Einrichtungen unter Regie von Marion Vatter im Beisein von Stadtrat Adil Oyan eine Fahne gehisst, die an den Tag und dessen Botschaft erinnert – und das über das Datum hinaus. Ursprünglich war geplant, in Bensheim den Film „Woman“ zu zeigen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Vorhaben auf 2021 vertagt. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.11.2020