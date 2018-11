Fahnen am Rathaus gehisst: „Nein zu Gewalt an Frauen“

Bensheim.Ein weithin sichtbares Zeichen in unterschiedlichen Sprachen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen wurde am Rathaus in Form von gehissten Fahnen gesetzt. Am alljährlichen Gedenktag am 25. November ruft die Menschenrechtsorganisation „Terre des Femmes“ dazu auf. Organisiert wurde die Aktion vom Frauenbüro der Stadt Bensheim zusammen mit dem Frauenhaus Bergstraße. In diesem Jahr wird vor allem auf die zweijährige Mädchenkampagne hingewiesen, die mit der Petition zu verpflichtenden, bundesweit einheitlichen Vorsorgeuntersuchungen startet. Dabei wird der Schutz von Mädchen in den Fokus gestellt, die von Frühehen, Genitalverstümmelungen, Mädchenhandel, Zwangsprostitution und sexueller Gewalt betroffen sind. Kindesmisshandlung und -vernachlässigung, so das Frauenbüro, sind auch in Deutschland ein aktuelles Thema. Laut einer Polizeistatistik wurden für das Jahr 2016 in Deutschland über 12 000 Ermittlungs- und Strafverfahren allein für Kindesmissbrauch verzeichnet. Opfer der Straftaten sind zu 75 Prozent Mädchen. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.11.2018