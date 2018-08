Anzeige

Bensheim.Schnell konnte die Polizei in Bensheim drei Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 24 Jahren aufspüren, die tatverdächtig sind, einen räuberischen Diebstahl am Dienstag in der Taunusanlage begangen zu haben.

Ihre Beute, ein älteres Damenrad in Grün mit farbigen Streifen am Rahmen und an den Schläuchen, wird noch gesucht.

Diebesgut verschwunden

Wer Hinweise zum Verbleib des gesuchten Fahrrads geben kann, soll sich unter Telefon 06251/84680 beim Kommissariat 35 melden. Die Vierergruppe hielt sich zum Tatzeitpunkt in der Freizeitanlage an der Taunusstraße auf, als sie gegen 2.15 eine vorbeilaufende Gruppe anhielt und zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren schlugen. Dem 22-Jährigen aus Bensheim wurde sein älteres Damenfahrrad weggenommen.