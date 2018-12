Fahrradcheck an der Schillerschule

Bensheim.In der schuleigenen Fahrradwerkstatt der Schillerschule in Bensheim haben die Schüler sich in den vergangenen Wochen ausgiebig mit der Technik am Fahrrad auseinandergesetzt. Es wurde geschraubt, montiert und erste Erfahrungen im Umgang mit Werkzeugen gesammelt.

Das Fahrrad bietet sich als Objekt für erste Einblicke in technische Berufe an, da hier die Technik noch weitgehend offensichtlich erfahrbar ist. Des Weiteren wurden Überlegungen angestellt, wie ein verkehrssicheres und funktionstüchtiges Fahrrad auszusehen hat.

Ohne Licht schwer zu sehen

Mit diesem gesammelten Grundwissen haben die Teilnehmer im Wahlpflicht-Kurs „Fahrradwerkstatt“ nun einen Fahrradcheck für die Räder von Schülern und Lehrern an der Schillerschule unter Leitung von Lehrer Markus Schmitt durchgeführt.

Den Schülern ist dabei aufgefallen, dass einige Räder keine funktionierende Lichtanlage besaßen. In einem Lehrfilm, der im Vorfeld gezeigt wurde, konnten alle erkennen, wie wichtig gerade in der Herbst- und Winterzeit Reflektoren und eine funktionierende Lichtanlage sind. Es wurde gezeigt, dass aus Sicht eines Autofahrers Fahrradfahrer ohne Licht kaum wahrgenommen werden können.

Nur eine einzige Bremse

Wenn nun die Statistik sagt, dass etwa ein Drittel der Unfälle bei Dunkelheit geschehen, wurde den Kursteilnehmern schnell klar, dass dies nichts mit „Coolsein“, sondern eher mit Dummheit zu tun hat. Beim Fahrradcheck der Schillerschule wurde sogar einzelne Fahrräder gefunden, die nur mit einer einzigen funktionierenden Bremse ausgestattet waren.

Die Straßenverkehrsordnung schreibt neuerdings eine funktionierende Fahrradbeleuchtung nur noch bei Dunkelheit vor. Das bedeutet, dass bei Tageslicht kein Licht am Fahrrad montiert sein muss.

Dies ist sicherlich für Mountainbiker oder Rennradfahrer gut, wenn der Fahrer am Tag bei guter Sicht seine Tour macht. Kommt er aber unbeabsichtigt in die Dunkelheit, begibt er sich ohne Licht unnötigerweise in große Gefahr. So ist ein Rad ohne Beleuchtungsanlage für Kinder und Jugendliche gerade in den dunkleren Monaten des Jahres ungeeignet. Wenn die Kinder und Jugendlichen mal die Zeit aus den Augen verlieren und bei Dunkelheit nach Hause fahren müssen, begeben sie sich ohne Beleuchtung in große Gefahr.

Brezeln zur Belohnung

Jeder Autofahrer kann ein Lied davon singen, wie schwer ein unbeleuchtetes Fahrrad in der Dunkelheit zu erkennen ist. Wenn dann der Radler noch dunkle Kleidung trägt, ist er meist gar nicht mehr zu erkennen.

Im Vorfeld des Fahrradchecks wurde auch das Tragen des Fahrradhelms thematisiert. Auch wenn bei der ungünstigen Wetterlage einige Schüler ihr Fahrrad zu Hause ließen, konnten doch etliche Zweiräder durchgecheckt werden. Alle Schüler, die die Verkehrstüchtigkeit ihres Fahrrads mit dem Kontrollbogen bestätigt bekommen haben, wurden am Ende mit einer Brezel belohnt, die der Förderverein der Schillerschule spendiert hatte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018