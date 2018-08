Anzeige

Bensheim.Am Dienstag, gegen 14:00 Uhr kam es auf der Schwarzwaldstraße in Bensheim in Höhe der Sirona-Unterführung zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer stürzte und sich am Kopf verletzte. Zum Unfallhergang konnte er keine Angaben machen.

Die Polizeistation Bensheim sucht nach Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.

Insbesondere wird der Ersthelfer am Unfallort, der dem Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe leistete, gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 in Verbindung zu setzen. red