Fahrradfahrer stößt mit Pkw zusammen

Bensheim.Nachdem am frühen Montagmorgen am Berliner Ring in Bensheim ein Auto mit einem Fahrrad kollidierte, sucht die Polizei noch dringend Zeugen des Unfalls.

Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt zu einer Werkstatt am Berliner Ring, stieß gegen 8 Uhr der graue Peugeot eines 47 Jahre alten Bensheimers mit dem Fahrrad eines 16-Jährigen zusammen. Der Jugendliche aus Alsbach fuhr nach Angaben der Polizei entgegen der Fahrtrichtung den Berliner Ring in Richtung Bensheim entlang. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Rennrad und Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 180 Euro, heißt es abschließend im Polizeibericht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.02.2019